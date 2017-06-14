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金属期市：伦敦期铜下跌，预计美联储稍晚加息将推高美元
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2017年6月14日 / 下午5点00分 / 2 个月前

金属期市：伦敦期铜下跌，预计美联储稍晚加息将推高美元

路透新闻部

1 分钟阅读

    * 优于预期的中国数据支撑金属价格
    * 美元跌至七个月低点
    * 美联储将在1800GMT宣布利率决定

    路透伦敦6月14日 - 铜价周三下跌，在稍晚美国联邦储备理事会(FED
/美联储)预计将加息，可能会推高美元，令工业金属对持有其他货币的投
资人而言更为昂贵。
    
    但中国经济数据强劲，限制了市场的跌幅，并带动钢铁价格上涨，提
振期锌和期镍从一年低点反弹。
    
    美国加息可能会将资金从新兴市场吸引出来，并带动美元走强，打压
金属价格，荷银分析师Casper Burgering表示。
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜       收盘没有成交，买盘最后跌
0.3%，报每吨5,698美元，过去两日已经大跌1.5%。
    
    美联储将在周三1800 GMT公布利率决定，美联储主席叶伦将在1830 G
MT召开记者会。
    
    在美国公布逊于预期的通胀和零售销售数据后，美元跌至11月9日来
最低。
    
    中国5月数据显示，工业和消费均超预期，投资则受房地产和基建拖
累增速有所下行；整体而言，经济仍保持一定韧性，放缓之势也弱于市场
预期，下半年经济增速回落料温和。            
        
    根据周二公布的行业报告，上路电动车数量日益增长，势将推动该行
业铜需求在未来10年增长八倍。            
    
    伦敦期镍       反弹1.6%至每吨8,940美元，周二跌至8,680美元，
为去年6月来最低。
 
    三个月期锌       收高0.9%，报每吨2,494美元，仍接近七个月低点
，过去两日大跌2.4%。
    
    中国国家统计局周三公布数据显示，中国5月铝产量同比增加4.2%，
创下纪录第二高。
    
    三个月期铝       收低0.3%，报每吨1,882.50美元，期铅       收
高0.9%，报2,079美元，期锡       收跌0.9%，报19,225美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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