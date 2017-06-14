金属期市：伦敦期铜下跌，预计美联储稍晚加息将推高美元

* 优于预期的中国数据支撑金属价格 * 美元跌至七个月低点 * 美联储将在1800GMT宣布利率决定 路透伦敦6月14日 - 铜价周三下跌，在稍晚美国联邦储备理事会(FED /美联储)预计将加息，可能会推高美元，令工业金属对持有其他货币的投 资人而言更为昂贵。 但中国经济数据强劲，限制了市场的跌幅，并带动钢铁价格上涨，提 振期锌和期镍从一年低点反弹。 美国加息可能会将资金从新兴市场吸引出来，并带动美元走强，打压 金属价格，荷银分析师Casper Burgering表示。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后跌 0.3%，报每吨5,698美元，过去两日已经大跌1.5%。 美联储将在周三1800 GMT公布利率决定，美联储主席叶伦将在1830 G MT召开记者会。 在美国公布逊于预期的通胀和零售销售数据后，美元跌至11月9日来 最低。 中国5月数据显示，工业和消费均超预期，投资则受房地产和基建拖 累增速有所下行；整体而言，经济仍保持一定韧性，放缓之势也弱于市场 预期，下半年经济增速回落料温和。 根据周二公布的行业报告，上路电动车数量日益增长，势将推动该行 业铜需求在未来10年增长八倍。 伦敦期镍 反弹1.6%至每吨8,940美元，周二跌至8,680美元， 为去年6月来最低。 三个月期锌 收高0.9%，报每吨2,494美元，仍接近七个月低点 ，过去两日大跌2.4%。 中国国家统计局周三公布数据显示，中国5月铝产量同比增加4.2%， 创下纪录第二高。 三个月期铝 收低0.3%，报每吨1,882.50美元，期铅 收 高0.9%，报2,079美元，期锡 收跌0.9%，报19,225美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)