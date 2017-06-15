FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
金属期市：伦铜跌至一周低点，受美国加息影响
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月15日 / 凌晨2点31分 / 2 个月前

金属期市：伦铜跌至一周低点，受美国加息影响

路透新闻部

1 分钟阅读

路透墨尔本6月15日 - 伦铜价格周四跌至一周最低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定今年第二次加息，提高了行业融资成本。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至每吨5,642美元，在30日移动均线水平(即6月8日以来最低点)处探底。0202 GMT，铜价缩减跌势回升至5,961美元，日内仍跌0.2%。当前铜价在30日均线和100日均线水平(5,782美元)之间波动。

上海期货交易所期铜跌0.5%至每吨45,590元人民币(6,711美元)。

沪铝下跌1.5%，因中国产量升至纪录第二高水准。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三决议升息，为三个月内二度加息，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

受金融体系降低杠杆影响，中国5月M2同比增长9.6%，首现个位增速并创下历史新低，当 月新增信贷则在表外融资转回表内等支撑下依旧强劲。业内人士认为，金融强监管对实体经 济影响在所难免但冲击料有限，现有条件下，中国的货币政策不具备 进一步收紧基础。

欧盟统计局周三公布数据显示，欧元区4月工业生产增加，且第一季就业人口增至纪录高位，是表明欧元区经济稳健增长的又一例证。

全球主要铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)称，其计划到2021年时将产量较2016年提高19%至440万吨，因全球需求升温。

国际铅锌研究小组(ILZSG)周三公布的数据显示，4月全球锌市供应缺口扩大至92,400吨，3月修正后为紧缺72,700吨。(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 郑茵/李婷仪)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below