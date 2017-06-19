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2017年6月19日 / 晚上7点29分 / 2 个月前

金属期市：期锌触及两周高位，因库存减少且需求增加

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦6月19日 - 期锌周一触及两周高位，因预期钢铁生产商需求增加，伦敦金属交易所(LME)锌库存降至九年低位。

指标LME三个月期锌收涨1.2%，报每吨2,556美元，盘中触及6月2日以来最高2,568美元。

“在经历了几年的等待后，我们似乎看到了锌市出现供应短缺的明确迹象，”Capital Economics的高级商品经济学家Caroline Bain说。

她表示，中国精炼锌进口不断增加，锌产出数据持续下滑。

市场关注新奥尔良仓库的注册仓单库存进一步减少24,475吨，至14.1975万吨，年内迄今已骤降54%，至2008年7月以来最低。

4月中国精炼锌产量降至逾两年最低，因矿场关闭。进口按年急增21%，至4.7469万吨。

三个月期铜收涨1.2%，至每吨5,724美元，受助于来自中国的消息和数据显示，该国的铜需求增加。

中国证券网周六报导，中国证监会副主席方星海表示，证监会支持财富管理机构配置大宗商品资产，提升财富管理水平。

三个月期铝收涨0.4%，报每吨1,875美元，上周五触及5月11日以来最低。三个月期镍涨0.7%，收报每吨9,005美元。三个月期锡跌0.4%，报每吨19,575美元。三个月期铅上扬0.8%，报每吨2,128.50美元，为五周最高。(完) (编译 母红; 审校 刘静)

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