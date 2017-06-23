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金属期市：期铜触及两个半月高位，因中国股市大涨及欧洲制造业数据强劲
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2017年6月23日 / 下午5点08分 / 1 个月前

金属期市：期铜触及两个半月高位，因中国股市大涨及欧洲制造业数据强劲

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦6月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五触及4月7日来最高，因中国股市大涨，且欧洲制造业数据强劲，促使投资人押注价格走强。

期锌势将录得11月来最大周线升幅，因库存继续减少，供应忧虑加重。

“中国一周后将公布的采购经理人指数至关重要，将显示价格反弹能否持续，”Quantities Commodity Research顾问Peter Fertig表示。

LME三个月期铜收高1%，报每吨5,800美元，稍早升至两个半月最高的5,854.50美元。

Sucden分析师Kash Kamal称，本周期铜势将创3月中来最大周度升幅，并收在重要技术水准200日移动均线切入位5,773美元之上，为下周进一步上涨打好基础。

欧洲制造业表现优于预期。制造业PMI从57.0升至逾六年高位57.3。路透调查预期是降至56.8。但美国制造业数据则令人失望。

中国蓝筹股收在18个月高位，带动了对中国这一全球最大工业金属消费国的乐观情绪，本周MSCI明晟将中国A股纳入其指标股指。

美元走软，支撑美元计价的金属表现。

三个月期锌收高0.2%，报每吨2,704美元，本周有望大涨约7%，为七个月最大周线升幅。美银美林在报告中指出，期锌在三个月高位交投，基本面为升至逼近3,000美元提供了理据。

LME锌库存自1月以来已经减少约三成，至2009年来最低的30.19万吨。

期铝收低0.2%，报每吨1,866美元，期铅收涨1.1%，报2,229.50美元。期锡收低0.4%，报19,225美元。期镍收高0.8%，报9,080美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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