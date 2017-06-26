金属期市：伦铜从11周高位小幅回落，因美国耐久财订单数据逊于预期

* 期铜从上周五触及的高位每吨5,854.50美元回落

* 期铅触及5月3日来最高

路透伦敦6月26日 - 伦铜周一回落，此前美国公布的耐久财订单数据逊于预期，但对中国需求乐观的预期和对矿场供应的担忧令期铜仍接近上周五触及的11周高位。

其他基本金属中，期铅触及近八周高位，期锌向上周五所创的11周高位回升，因伦敦金属交易所(LME)注册仓单库存降至近十年最低。

铜价承压，德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“你可以认为部分是受耐久财订单数据影响。”

铜价仍接近上周五所创的4月7日来高位5,854.50美元，今年迄今升近5%，受智利和印尼铜矿供应严重受扰以及对需求畅旺的希望带动。

“中国需求面也有一些不错的数据，包括来自国家电网、汽车生产改善和稳定的房地产市场。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，“另外供应忧虑重燃。”

三个月期铜跌0.1%，收报每吨5,794美元，前一交易日涨1%。

美国关键的资本财新订单上月意外下降，付运也减少，暗示制造业活动在第二季中失去动能。

LME数据显示，锌库存降至2009年初来最少的30.1175万吨，注册仓单库存触及2007年底来最低的8.115万吨。

三个月期锌收高0.6%，报每吨2,719美元，上周五曾触及4月7日来最高的2,747美元。

三个月期铅收高1.1%，报每吨2,255美元，盘中升至5月3日来最高的2,258.50美元。

期铝收低0.2%，报每吨1,862美元，期锡收高0.3%，报19,290美元。期镍收低0.5%，报9,035美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)