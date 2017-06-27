金属期市：期锌触及近三个月高位，因美元走软及库存减少

路透伦敦6月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌和期铜周二触及近三个月高位，因美元下挫，锌价也得益于LME锌库存降低。

指标三个月期锌收高1%，报每吨2,747美元，期铜收高1.1%，报每吨5,858美元，期锌和期铜盘中均触及4月7日来高位。

“锌基本面非常强劲，”Sucden Financial分析师Kash Kamal表示，技术面也预示锌价还将进一步走强。

美元走软扶助工业金属表现，令美元计价金属对非美国公司而言更为便宜，通常会提振需求。

中国铁矿石价格大涨%，至一个月高位，受助于尾盘涌现的空头回补和新的买盘，因投资人押注需求增加。

LME锌库存处于八年低点，自10月来减少35%。

中国保税区锌溢价接近今年高位，报195-200美元，今年稍早为约130美元。

现货锌较三个月期锌贴水从6月12日的约20美元/吨缩窄至近零，也显示LME市场收紧。

Marex Spectrons的Alastair Munro表示，锌的阻力位约在2,770美元的费波纳奇水准。

LME三个月期镍收高2.5%，报每吨9,260美元，录得近三个月最大单日百分比升幅。

期铝收高1.1%，报每吨1,882美元，从周一触及的逾三个月低点反弹。

期锡持平，报19,280美元。期铅收高1.4%，报每吨2,286美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)