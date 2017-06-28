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金属期市：伦敦期铜自近三个月高位下滑，对此前涨势进行盘整
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2017年6月28日 / 早上6点33分 / 1 个月前

金属期市：伦敦期铜自近三个月高位下滑，对此前涨势进行盘整

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透墨尔本6月28日 - 伦铜周三自上日触及的近三个月高位下滑，铜价对美元走软之际的涨势进行盘整，此前涨势受到供应面收紧支撑。
    
    Kingdom Futures一份报告称，已经有迹象表明供应在萎缩，因交易所库存下降，而且已欧元计价铜的近月价格与远期价格相比已上涨。
    
    “目前仍感觉铜价将在更长一段时间内维持在当前5,500/6,000美元区间，但随着远期需求增加以及铜精矿的趋紧，铜价有可能在第三季后期挑战该区间上端。”

    0557GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜       跌0.1%至每吨5,8
51.50美元。上日上涨1.1%，并触及两个半月高点5,868美元。
    
    周二高点还齐平200日移动均线，自去年年底该均线一直是关键阻力
。交易员称，如果铜价突破上述高点，则有可能刺激更多追踪技术面的投
资者买进，铜价目标再度看向6,000美元。如果不能突破该水平，则或引
发多头平仓。
    
    沪铜        上升0.5%，报每吨46,790元人民币(6,881美元)。
    
    沪锌溢价ZN-BMPBW-SHMET本周回落5美元至每吨195美元，反映了实
货需求回落。该溢价在6月6日升至200美元，为2013年末以来最高。
    
    一项民间调查结果显示，中国经济在第二季继续好转，企业利润和聘
雇员工数量均上升，但调查还暗示，尽管企业能够经受住融资环境收紧的
影响，但中国可能不得不应对更加困难的时期。            
    
    美元兑欧元周二触及逾九个月低位，此前欧洲央行总裁德拉吉开启可
能开始采取缩减刺激举措的大门。(完) (编译 刘秀红/杜明霞；审校 艾茂林/张涛)

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