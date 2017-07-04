金属期市：镍价下跌，因供应充裕和矿场关闭忧虑消退

路透伦敦7月4日 - 镍价周二下挫，因预计印尼和菲律宾的供应充裕，但工业金属大部分走低，因投资者在近期价格上涨后锁定利润。

交投清淡，因美国市场适逢独立日假期休市。“交易量非常小，所以市场很容易出现波动，”一位交易员称。

周一，中国制造业数据强劲提振了金属价格，但Capital Economics分析师Caroline Bain称，其它数据直指中国经济增长放缓。

“这种乐观情绪正在逐步消退，”她称。

伦敦金属交易所(LME)指标镍价收跌2.2%，报每吨9,180美元，镍价自6月中以来已经累积上涨了近9%。

经纪商Marex Spectron在一份报告中称，镍价一度跌穿50日移动均线，支撑位在9,100美元，和9,005-$9,025美元，接近近期的低位。

Bain称，供应看似稳固，因印尼出口更多的镍矿石，菲律宾矿场关闭的担忧也消退了，中国不锈钢产量也下降了。中国不锈钢生产是镍需求的主要来源。

LME期铜收跌0.6%，报每吨5,892美元，蚕食掉一部分自6月中以来录得的逾5%的升幅。

LME仓库锡库存降至1,690吨，为1980年代以来最低。

期锡收跌1%，报每吨19,950美元。

库存下降帮助现货锡较三个月期锡溢价达到每吨315美元，为2015年9月以来最高，表明近期供应紧张。

三个月期铝收高1美元，报每吨1,928美元；期锌收跌0.4%，报每吨2,793美元；期铅收盘时没有交易，最后出价下跌1.6%，报每吨2,299美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)