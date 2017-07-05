金属期市：伦铜因库存增加而走软，但罢工威胁限制了跌幅

路透伦敦7月5日 - 伦铜周三连跌第四个交易日，因库存增加，但两大智力矿场可能发生罢工的威胁限制了跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.9%，报一周最低的5,841美元。

“罢工威胁将限制跌幅，如果没有这类消息，价格可能跌得更多。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

“供应面和生产受扰的消息，在一定程度上抵消了库存增加利空消息的影响。”

LME数据显示，注册仓单(on-warrant)铜库存自6月28日以来已猛增47%，至21.39万吨。

智利矿业公司安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)旗下两家铜矿可能罢工。消息遏制了铜价跌势。两大铜矿年产量合计16万吨。

技术面来看，铜价未能攻克6,000美元的阻力位，目前下跌至100日移动均线支撑位5,774美元。

中国6月服务业增速放缓，因新订单减少，暗示企业面临新的压力，直指经济前景趋弱。

镍价收跌0.2%，报每吨9,160美元，盘中触及一周低点9,070美元，昨日期镍大跌2.2%。

三个月期铝微幅收高，报每吨1,929美元；期铅收盘下跌1.5%，报每吨2,265美元。期锡收跌1.4%，报每吨19,675美元。期锌收跌0.4%，报每吨2,781.50美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)