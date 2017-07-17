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金属期市：伦铜触及两周高点，受美元走软和中国数据激励
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2017年7月17日 / 凌晨2点45分 / 20 天前

金属期市：伦铜触及两周高点，受美元走软和中国数据激励

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透墨尔本7月17日 - 伦敦期铜周一升至两周最高水准，因美元走软，且中国第二季经济数据乐观，提振金属需求前景。
    
    中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。            
    
    “我仍看好铜市。房地产背景仍然良好；中国经济与工业生产数据仍然良好。国家电网正在发出订单，”瑞银集团(UBS)驻悉尼的分析师Dan Morgan表示。

    0223GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜       几无变动，报每吨5,928
美元，稍早一度升至两周高位5,934.50美元，创7月3日来最高。期铜价格
周五上涨近1%。
    
    沪铜        上升0.4%至每吨47,350元人民币(6,998美元)。沪镍<SN
Icv1>大涨4%，因中国钢铁行业需求增加，钢铁价格亦上涨。
    
    美国6月消费者物价持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不
振，国内需求疲弱，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年第三次
升息的可能性。            
    
    商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，7月11日止当周，
对冲基金和基金经理削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金净多仓，并削
减铜期货和期权净多仓。(完) (编译/审校 张涛/杜明霞/艾茂林)

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