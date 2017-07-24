金属期市：期铜上涨，受供应中断和美元下跌支撑

* 对冲基金增加铜的多头头寸

* 供应中断令铜价受提振

路透约翰内斯堡7月24日 - 铜价周一再次升破6,000美元的重要心理价位，因美元徘徊在接近13个月低位，矿场生产中断点燃了对供应下降的担忧。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.4%，报每吨6,027美元。周五铜价一度升至3月1日以来最高的6,051美元。

“铜价今日再次测试6,000美元，技术上看，上行动能未变，”Sucden Financial分析师Kash Kamal称。他补充称，“基本金属前景整体上令人鼓舞。”

安托法加斯塔矿业智利Zaldivar铜矿的工会工人和管理层上周未能就工资达成协议，他们同意本周将政府调解的谈判继续下去。

加拿大和智利的铜出货受扰，减弱了今年下半年全球铜供应上升的预期，冶炼厂向矿场收取的加工费用下调。

美元兑一篮子货币下跌，令以美元计价的商品对其它货币持有者来说更便宜。

周一发布的数据显示，中国6月铜进口同比下跌11%，至1,444吨。

对冲基金和货币经理将铜的净多头头寸增加7,706口，至74,233口，为2月以来最高。

镍价收高2.8%，报每吨9,758美元。

铝价下跌0.2%，报每吨1,912美元；锌价升1.3%，报每吨2,788美元，铅价升1%，报2,260美元，锡价下滑0.4%，报每吨20,155美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)