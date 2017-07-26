金属期市：期铜触及两年高位，因中国可能禁止废铜进口

路透伦敦7月26日 - 期铜周三连续第四日上涨，至逾两年最高价位，因预计中国经济增长稳固，预期中国限制废铜进口可能提高这个最大金属消费国的精炼铜需求。

美元走软，供应收紧预期也提振价格，荷兰银行分析师Casper Burgering称，铝价、镍价和锡价也处于或接近多月高位。

但交易员称，涨势已经有所停滞不前了，生产商在高价位锁定利润。

“我建议在当前价位逢高卖出，除非收盘高于近期高位6,400美元，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高1.7%，报每吨6,330美元，稍早触及2015年5月以来最高的6,400美元。

升穿关键技术水准激发了进一步的买盘，因铜价在过去两日升了逾 5%，交易量为11月以来最大。

交易员称，价格上涨，因有消息称，中国可能从明年底开始禁止进口一些金属废料，包括废铜，这可能会增加对进口精炼铜的需求。

铜价还受到中国需求前景好转的预期推动，此前中国发布的第二季增长数据好于预期，国际货币基金组织上调了中国今年增长预估。

美元已经连续五个月下跌，令以美元计价的金属对其它货币持有者来说更便宜，从而支撑了金属需求。

铝价收高0.6%，报每吨1,942美元，镍价收高0.3%，报10,040美元，锌价收跌1%，报2,808美元，铅价下跌0.2%，报2,313美元，锡价收高0.1%，报20,325美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)