金属期市：伦铜守在两年高位附近，美元走软及中国经济看好提供支撑

路透墨尔本7月27日 - 伦敦期铜周四徘徊在昨日触及的两年高位略下方，受到美元走软和中国经济成长及金属需求日益看好的支撑。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)在一份报告中表示，基本金属市场攀升，是因投资者对于中国经济及大宗商品需求看法越来越乐观。

“与此同时，对于中国流动性收紧的担忧亦在缓解，”澳新银行表示。

中国国家统计局周四称，中国6月份规模以上工业企业利润同比增长19.1%，增速比5月份加快2.4个百分点。

“目前有很多关于中国可能禁止铜废料进口的传言。但可能要18个月之后才会实施禁令，(因此)对中国进口铜废料的影响将很小，”澳新银行表示。

0515GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几近持平，报每吨6,332.50美元。伦铜昨日上涨1.7%，盘中创下2015年5月以来最高水准6,400美元。

上海期交所期铜上涨0.4%，至每吨50,030元人民币(7,437美元)。

根据一份行业协会的通知，自2018年底开始，中国可能禁止进口包括铜在内的七类废金属制品，这可能导致精炼铜进口增加。

美联储周三维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债，表明联储对美国经济抱有信心。

俄罗斯铝业联合公司称，预计下半年中国铝市场的供应过剩将缩窄，使2018年市场将“大幅收紧”，该公司还预计到年底前将再关停200-300 万吨的产能。

LME期锡上涨0.7%，此前触及两个月高位每吨20,560美元。LME锡库存下滑支撑锡价。(完) (编译 张涛/许娜；审校 于春红/白云)