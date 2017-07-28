金属期市：期镍触及三个半月高位，因投资者从锌市转回

* 期锡连续第二日触及六个月高位

* 期铜接近升穿趋势线-分析师

路透伦敦7月28日 - 期镍周五触及三个半月高位，因锌库存增加，表明供应短缺的情况已经缓解，投资者从锌市转回镍市。

最大消费国中国的实货需求增加，扶助提振期镍价格。

“交易商认为锌市的情景正在转弱，因为市场供应已经不像人们预期的那么紧蹙，另外，由于上海镍溢价攀升，镍市的市况略偏正面，”咨询公司T-Commodity的合伙人Gianclaudio Torlizzi说。

“在锌市6月大涨后，可能出现了少量的获利了结，期镍因空头回补和部分新多头头寸的建立而受益。”

指标LME三个月期镍收涨0.7%，报每吨10,200美元，盘中触及4月6日以来最高10,290美元。本周累计上涨7.1%。

Metal Bulletin报告，供应紧蹙推动上海镍全板溢价从上周的每吨180-200美元攀升至本周的200-210美元，为2011年开始评估镍溢价以来最高。

过去一周，上海期交所锌库存攀升8.3%，至78,320吨。

三个月期锌收跌0.9%，报每吨2,776美元，在6月7日到本周三，累计攀升了18%。周三触及2,857美元。本周上涨约1%。

三个月期铜收跌0.1%，报每吨6,325美元，但本周上扬5.4%，为2月以来最大周度升幅。而Comex-9月期铜跌0.1%，报每磅2.88美元。

“铜价寻求突破趋势线阻力位，移至3美元附近的38.2%费波纳奇回档位区域，”美银美林的技术分析师Paul Ciana在一份报告中说。

“周线收在切入位在2.86美元的趋势线证实，上行趋势犹在，铜价再上涨5%的可能性很大。”

三个月期锡跌0.3%，收报每吨20,600美元，盘中触及连续第二日触及六个月高位。

三个月期铝收跌1.6%，报每吨1,907美元。三个月期铅升0.5%，收报每吨2,320美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)