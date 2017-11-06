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金属期市：伦敦期铜和期镍上扬，得益于电动车需求前景及经济强劲
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2017年11月6日 / 晚上6点13分 / 更新于 21 小时前

金属期市：伦敦期铜和期镍上扬，得益于电动车需求前景及经济强劲

1 分钟阅读

路透伦敦11月6日 - 伦敦期镍和期铜周一上涨，受电动车行业需求稳健、中国治理污染和全球经济成长强劲的迹象提振。

上周参加伦敦金属交易所(LME)周行业会议的与会人士对该行业前景感到乐观，特别是因预期电动车需求增长，而电动车生产需要大量的镍和铜。

“市场乐见这样的好题材，无论是电动车、中国‘一带一路’还是印度的（经济成长），但从目前水准想要进一步斩获还是有难度的。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

“到年底前，美元走强可能带来阻力，但市场应在目前水准获得良好支撑。”

伦敦期镍上涨1.5%，收报每吨12,920美元，上周已经大涨近10%，并触及2015年6月来最高的13,000美元之上的高位。

高盛上调了对镍价的预估，从9,000美元大幅上调至12,500美元，但表示，由于电动车需求要从2020年起才构成题材，镍价格更有可能从中国治理污染行动中获得短期支撑。

“我们预计镍价在未来几个月将保持在高位，因宏观经济背景提供支撑，并且中国在冬季取暖季削减山东省的镍生铁(NPI)产出，也令市场供应趋紧。”高盛报告指出。

LME期铜收高1.1%至每吨6,970美元，铜价本季度迄今累计上涨7%，料将录得连续第六个季度上涨。

非洲最大的铜生产国刚果今年截至9月的铜产量同比增加9.3%，至83.1万吨。

期铝收低0.6%，报每吨2,171美元，期锌收高0.4%，报3,232美元，期铅收高1.9%，报2,510美元，稍早触及近两周高位。期锡下滑0.5%，报19,450美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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