金属期市：伦敦期镍大跌，因美元走强引发获利了结

路透伦敦11月7日 - 伦敦金属交易所(LME)三个月期镍周二大跌，因美元走强带动投资人对上周大涨近10%至两年高位的走势获利了结。投资人对电动车电池生产商对镍的需求预期升温，带动期镍近期急升。

铜、铝和锌的价格也下滑，但仍在多年高位附近，因全球经济成长强劲且中国治理炼厂污染引发供应忧虑。

“市场走势过度，所以出现了价格修整和获利了结，”ING分析师Warren Patterson表示。

他指出，电池生产对镍的需求不太可能在短期内出现。“这是未来五到十年的远景，现在不可能对市场产生影响。库存水准还是非常适宜的。市场有些超前了，我预计还将有一些向下修正。”

LME期镍收低2.1%，报12,655美元，上周曾触及13,030美元的2015年6月来最高。

投资人继续押注价格上涨，基金经理在LME镍的净多头仓位增至3月初来最高。

LME镍库存周二报38.2356万吨，高于去年底的约36万吨，显示市场供应良好。

美元升至7月来最高，令金属对持有其他货币的投资人而言更为昂贵，且可能压制了需求。

LME期铜收挫2.1%，至每吨6,826美元，期铝收低1.8%，报每吨2,132美元，期锌大跌2%，报3,166美元，期铅收低0.6%，报2,496美元，期锡收高0.7%，报19,580美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)