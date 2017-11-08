金属期市：伦敦期铝连续第二日下滑，因投机资金流逆转

路透伦敦11月8日 - 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价格周三进一步下滑，因投资人认为，近期期铝大涨主要是受投机商推动，而非供需基本面因素。

其他基本金属也受最大金属消费国－中国进口疲弱的消息打压。

路透调查显示，中国为治理环境污染将勒令造成污染的冶炼厂在冬季关停，这会促使全球市场出现供应短缺，不过这一影响已经反映在价格中。

“由于中国的库存还在增加，且期货处于正价差(远期升水)，看来不像是会出现金属供应短缺的情况。”Julius Baer分析师Carsten Menke称。

“我们认为，在消化冬季减产因素上，市场已经超前了。”

中国10月进出口增幅双双下降，显示全球第二大经济体在上半年表现强劲后，经济正开始降温。

三个月期铝收低1.1%，报每吨2,109美元，周二大跌1.8%。

三个月期镍升0.4%，报12,700美元，从周二大跌2.1%中反弹。期镍价格今年迄今劲升了26%，并在11月1日创下两年高位13,030美元。

不过分析师警告，镍价可能进一步下滑，因投资人对电动车生产会带动需求增加前景的热切期待可能为时过早，且印尼的供应还在增加。

三个月期铜升0.4%，报每吨6,855美元，周二大跌2.1%。

周三公布的海关数据显示，中国10月未锻压铜进口量较前月下降，并触及4月以来最低，因价格升至逾三年高位。10月精炼铜进口也下滑。

期锌收高0.8%，报3,192美元，期铅收高0.4%，报2,506.50美元，期锡收低0.5%，报19,475美元。。（完） (编译 李军; 审校 母红)