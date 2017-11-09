金属期市：伦敦期镍重挫逾3%，电动车题材带动的升势逆转

* 期镍创9月22日来最大单日跌幅

路透伦敦11月9日 - 伦敦期镍周四大跌逾3%，从上周触及的逾两年高位进一步回落。上周投资人臆测电动车热潮会带动需求，刺激期镍急升。

在伦敦金属交易所(LME)周产业年会期间，镍价急升近10%，因投资人预期电动车销量增加会带动用于锂电池的镍的需求。

在镍价升穿每吨13,000美元后遭遇获利回吐承压走软，荷银分析师Casper Burgering表示，而诸如近期美元走强等更多因素也助燃了修正走势。

“尽管库存水准相对较高，但我仍认为镍的基本面良好。”他表示。

LME三个月期镍收低3.1%，报每吨12,300美元，今日跌幅为9月22日来最大。

LME数据显示，镍库存较周二的近七周低点增加了2,352吨。

摩根士丹利在报告中称，尽管该行预计到2025年，电动车行业的年度镍需求将增至30万吨，但期镍市场忽略了印尼和菲律宾政策变化带来的下行风险。

三个月期铜收低0.7%，报每吨6,808美元，回吐盘中稍早升幅，且今日低见近一个月最低的6,761.50美元。

路透调查显示，在电动车发展热潮及中国治理空气污染行动的推动下，工业金属价格大涨，但这波升势看起来开始走过头了，明年修正的可能性升高。

三个月期铝收低0.8%，报每吨2,093美元，期锌收低0.5%，报3,176美元，期铅收高0.3%，报2,514美元，期锡收低0.3%，报19,425美元。（完） (编译 李军; 审校 母红)