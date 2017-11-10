金属期市：伦敦期铝小涨，但本周跌幅为18个月最大

路透伦敦11月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周五小涨，但仍势将创2016年5月来表现最差的一周，因市场对中国削减产能的规模持谨慎态度，导致投机资金流消退。

三个月期铝收高0.6%，报每吨2,105.5美元，周四期铝触及9月15日来最低。

“看来中国的政策落实没有原本预计的那么强有力，”ETF Securities的Nitesh Shah表示，冶炼厂削减产能的规模没有原先预期的那么多，这导致价格回落。

为治理空气污染，预计中国将在冬季削减数以百万吨计的铝产能，这带动铝价上月触及五年高位。

LME铝库存降至2008年9月来最低，减少3,600吨至120万吨，但上海铝库存本周小增，至创纪录的66.6581万吨。

路透本周访查的29位分析师都认为铝价已经见顶，明年均价在每吨2,038美元。

美元指数势将录得四周来最大周线跌幅，这支撑多数其他基本金属。

三个月期铅微升0.08%，报每吨2,516美元，本周升近3%，为唯一录得周线升幅的基本金属。LME铅库存已经降至约两年最低的不到15万吨。

三个月期铜收低0.19%，报每吨6,795美元，昨日触及10月11日来最低的6,761.50美元。

期锌收高1.35%，报3,219美元，期铅收高0.08%，报2,516美元，期锡微升0.01%，报19,426美元。三个月期镍收低1.63%，报每吨12,100美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)