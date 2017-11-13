金属期市：期镍反弹，因消费者锁定价格和基金买入

路透伦敦11月13日 - 期镍价格周一反弹，因工业消费者买入镍以对冲价格进一步上涨的风险，投机客也涌入市场。此前两个交易日镍价下挫。

到周五收盘时，镍价自月初触及两年高位13,030美元后已经累积下跌了7%。

镍价反弹，因市场寄望，随着电动车销售增长，用于生产电动汽车电池的镍需求也将增加，镍价今年迄今已经累积上涨23%。当前，镍主要用于生产不锈钢。

“我们看见很多消费者对冲活动，”顾问公司T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。他补充道，基金买入也可能延续了升势。

“在夏季价格攀升后，消费者对过去两个月价格上涨感到很害怕，很愿意尽快对冲，以避免再次受制。”

伦敦金属交易所(LME)指标期镍跳升3.1%，报每吨12,490美元，在上周五触及逾一周低位后价格反弹。

中国钢筋期货价格上涨也支撑了镍价，因主要产钢城市减产令供应收紧。铁矿石价格也上涨。

三个月期铜攀升1.6%，报每吨6,895美元，前日小幅下挫，上周铜价跌至约一个月最低的6,761.50美元。

期铝涨0.3%，报每吨2,108美元，因商品交易顾问的卖盘遭遇消费者对冲和基金买入，交易员表示。

锌价下跌0.2%，报每吨3,213美元；铅价上涨0.2%，报每吨2,523美元；锡价涨0.4%，报每吨19,500美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)