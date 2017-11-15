金属期市：基本金属多数下跌，因中国数据表明经济放缓

路透伦敦11月15日 - 伦敦金属交易所(LME)基本金属周三多数下跌，因中国数据燃点了对全球最大商品消费国的经济放缓的担忧，油价和全球股市下跌，表明投资者整体上谨慎。

全球股市将录得八个月来的最长跌势，油价连续第四日下跌，但美国公布意外强劲的数据后美元得以喘息。

“的确有撤出较高风险资产的走势，通常对商品市场有不利影响，但商品遭抛售有基本面上的原因。中国经济放缓，昨日的数据更印证了这一看法，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain称。

周二发布的数据显示，随着政府加大打击债务风险和治理工厂污染的努力，上月中国经济进一步放缓，工业产出、固定资产投资和零售销售均弱于预期。

LME期铜收升0.2%，报每吨6,773美元，稍早触及一个月低位的6,713美元；期铝收高1.2%，报2,106美元，稍早触及8月底以来的2,068.50美元。

中国最大国有铝生产商中国铝业今年冬季将减产200万吨，以符合与重工业污染有关的规定。

期镍收跌0.8%，报11,690美元，周二急挫5%，本月稍早因寄望电动车市场需求增长而急升至两年高位后出现调整。

期锌收盘持平于3,151.50美元，稍早触及近一个月最低；期铅收跌1.4%，报2,436美元，盘中触及10月31日以来最低；期锡收跌0.7%，报19,340美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)