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金属期市：基本金属价格下跌，因中国经济增长放缓
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2017年11月16日 / 下午5点44分 / 更新于 21 小时前

金属期市：基本金属价格下跌，因中国经济增长放缓

1 分钟阅读

路透伦敦11月16日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜和大部分其它基本金属价格周四下跌，因对中国需求的忧虑挥之不去，但铝价跌幅受限，因预计中国工业污染治理将减少铝的供应。

LME基本金属中期镍表现最差，触及三周低位。

全球最大金属消费国--中国本周发布的经济数据疲弱，仍重压市场，瑞士宝盛分析师Carsten Menke称。

“(中国)所有对金属敏感的行业，如建筑、基础设施和地产业，看似都在放缓...这是金属市场的现实状况，”他称。

商品交易顾问(CTA)基金持有更多的看跌头寸也打压市场，经纪商Marex Spectron的Alastair Munro称。

“短期内CTA卖出程序将可能持续，”他在谈到这些基本靠电脑指令买卖的基金时称。

指标期铜收跌0.5%，报每吨6,737美元，周三触及一个月低位的6,713美元。

LME铜库存减少3,900吨，至25.155万吨，继续稳步跌向9月中来最低水准。

中国10月锌和铜的产量跳升至约三年最高，锌产量同比增加3.8%，至57.7万吨，铜产量增加6.3%，至78.1万吨。

中国上月经济进一步降温，工业生产、固定资产投资和零售销售均不及预期。

LME期铝收跌0.2%，报每吨2,102美元，周三触及三个月低位2,068.50美元。10月，铝价升至2012年以来最高，因预期中国将关闭产能。

镍价收跌2.7%，报每吨11,370美元，为10月27日以来最弱。锌价下跌0.2%，报3,145美元。

铅价下跌1.3%，收盘报2,403.50美元，此前触及10月30日以来最低的2,401.50美元；锡价收高0.1%，报19,350美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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