金属期市：期镍和期铜领涨，受美元走软支撑

路透伦敦11月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍和期铜周五领涨基本金属市场，受美元走软支撑，但镍铜本周均收低。

指标三个月期铜收高0.6%，报每吨6,777美元，但本周下滑0.5%，期镍大涨1.8%，报每吨11,572美元，但本周大跌4.4%。

受电动车生产需求预期带动，期镍本月升至两年高位，但之后因库存高企而回落。

ING商品策略师Warren Patterson表示，基本金属市场正经历价格修正，周五美元下滑提供了帮助。

LME铜库存减少6,925吨至14.825万吨。镍库存减少7,302吨至24.6504万吨。

Wood Mackenzie分析师预计，电动车电池对镍的需求将在2025年增至约22万吨，去年约4万吨。

美元指数跌至四周低点，此前华尔街日报报道，“通俄门”调查人员，已对总统特朗普的竞选团队发出传票，要求交出相关文件。

Marex Spectron在报告中指出，铜价下一个主要支撑位在6,675美元，阻力位在6,850美元。

LME期铝大致持平，报每吨2,103美元，本周变动不大，上周重挫约4%。

锌价收高1.1%，报3,179美元。铅价上扬1.2%，收盘报2,432美元，锡价收高0.6%，报19,475美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)