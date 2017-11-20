金属期市：伦敦期铜上涨，因中国房价仍在上涨

路透伦敦11月20日 - 伦敦期铜周一上涨，因库存减少，且此前报告显示中国房价10月仍在上涨。但美元上涨限制了铜价的升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.8%至每吨6,828美元，之前连跌两周。

“中国房价小涨，这对铜市很重要，”Capital Economics商品分析师Caroline Bain表示，并称中国铜需求中约一半来自建筑业。

“我还是有些担心，因房价上涨并不一定意味着未来房屋建设活动热络，特别是在信贷状况颇为紧张的情况下。”

LME铜库存降至逾两个月最低的14.7799万吨。

最新数据显示中国10月份房价总体稳定，10月房价指数同比连续第25个月上涨，涨幅则连续第11个月收窄，不过环比涨幅略有回升。

期镍涨0.7%，报每吨11,655美元。国际镍业研究组织表示，全球镍市场9月供应缺口微降至6,100吨，8月修正后为短缺6,300吨。

国际铅锌研究小组(ILZSG)公布，9月全球锌市供应短缺从8月修正后的38,700吨扩大至39,800吨。

LME期铝收挫0.8%，报每吨2,086美元，锌价收低0.5%，报3,163美元。铅价上扬1.2%，收盘报2,460美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)