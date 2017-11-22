修正-金属期市：期锌触及两周高位，受钢价强势表现拉动

(更正：文中第10段应为“盘中触及两周高位6,957.50美元”非“6,957.50表示”)

路透伦敦11月22日 - 伦敦期锌周三攀升至两周高位，受对供应短缺的持续忧虑和上海钢期价的强劲表现拉动。

法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar称，锌市场供应紧张，加工费(TCs)处于低水准，显示精矿供应不多。

“我还是认为价格需要保持在目前水准才会带动供应增加。现货加工费还是很低，没有见涨，所以有刺激供应的必要，”他指出。

Bhar表示，整体市场在近几周修正后已经寻获支撑，价格下跌刺激了工业消费者的买盘。

LME主要工业金属指数在10月16日触及逾四年高位，但在之后的一个月下跌了4%。

伦敦金属交易所(LME)期锌收高1.2%，报3,228美元，盘中触及11月7日来最高的3,240.50美元。价格还突破了较短期移动均线，给跟随趋势的基金传递了买入信号。

在中国钢期货连升第三日后，主要用于炼钢生产的锌价格获得了提振。

参加在深圳举行的2017年中国国际铅锌周活动的人士称，锌人气也偏多。

数据显示，全球锌市场9月供应短缺扩大至3.98万吨，8月修正后为短缺3.87万吨。

LME期铜涨0.7%至每吨6,954美元，盘中触及两周高位6,957.50美元。

三个月期镍收低0.2%，报每吨11,850美元，周二期镍大涨近2%。

期铝攀升1.2%，报每吨2,107美元。期铅跌0.7%，报2,463美元。期锡收盘没有成交，买盘最后升0.7%，报19,400美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)