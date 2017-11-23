金属期市：上海期铝涨1%，料将结束四日连跌

路透北京11月23日 - 上海期交所铝价周四一度上涨1%，料将结束连续四日的跌势，尽管偏空情绪仍挥之不去。

上海期铝本月迄今仍下跌近8%，因11月中旬起实施的冶炼行业冬季限产并没有市场之前预期的那么严厉。今年迄今为止铝价累计上涨11%。

“中国炼铝行业的供给侧改革正在加速，环境监管进一步限制产量，”法国兴业银行分析师在2018年大宗商品展望报告中写到，并预计六个月后平均铝价为每吨2,075美元。

他们补充称，明年全球铝需求将上升5%，市场“将在10年来首次转为供应短缺。”

上海期铝上升0.8%至每吨15,030元人民币(2,279.83美元)；周三收在15,000元人民币下方，为8月1日来首次。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝跌0.2%至每吨2,103美元，受美国感恩节假期影响市场交投淡静。期铝本月跌不到3%。

0439GMT，LME三个月期铜跌0.1%至每吨6,950美元，上交易日上涨0.7%。

上海主力期铜升0.1%，至每吨54,040元人民币。

LME周三表示，当对场外店头交易合约开始收费时，同意一系列豁免和折扣以减轻其会员的不悦。

印尼国营多元化经营矿商PT Aneka Tambang Tbk (Antam)执行长表示，明年镍矿石销售目标跳增162%至1,100万吨，今年预估为420万吨。(完) (编译 王灿/杜明霞；审校 王兴亚/许娜)