金属期市：美元走软带动期铜连升第五日

路透伦敦11月23日 - 伦敦期铜价格周四连升第五个交易日，多数其他工业金属也上涨，受助于美元下滑，但对最大金属消费国－中国需求的担忧限制了升幅。周四中国股市大跌。

今日成交清淡，日本市场因假期休市，美国周四为感恩节。

“市场风险意愿略有抬头，美元回软。但中国的情况还是有隐忧，中国股市今天跌了近3%。如果这是暗示经济状况，那么金属市场会做出反应。”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.1%，报每吨6,963美元，盘中触及11月7日来最高的6,984美元。

汤森路透技术分析师王涛表示，期铜在突破的费波纳奇水准6,945美元后，看来准备上探7,000美元阻力位。

LME铜库存减少7,200吨，至22.6275万吨，自9月中库存下降近三成，直指供应收紧，并支撑了价格。

中国经济在10月降温，工业生产、固定资产投资和零售销售均不及预期。

中国股市沪综指周四收挫逾2%至近两个月新低，并创近一年最大单日跌幅。

美元跌至逾一个月最低水准，令金属价格对持有其他货币的投资人而言更为便宜。

期铝攀升0.3%，收报每吨2,113美元。期镍收高0.7%，报每吨11,930美元，期锌收盘没有成交，买盘最后升0.3%，报3,237美元，期铅收跌0.4%，报2,454美元，期锡升0.1%，报19,420美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)