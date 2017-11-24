金属期市：期铜突破7,000美元，受助于美元下跌和供应减少

路透伦敦11月24日 - 伦敦铜价周五突破每吨7,000美元，升向一个月高位，受助于美元下跌和供应萎缩，但对主要消费国中国需求的担忧限制涨幅。

美元兑一篮子货币挫至9月底以来最低，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布最新会议记录后仍承压，因会议记录凸显一些决策者对通胀持续低迷的忧虑。

对铜消费占全球近一半的中国的担忧，集中在本周发布的最新经济数据以及周四的股市大跌，但周五股市持稳。

本周发布的数据显示，中国经济在10月份降温，工业产出、固定资产投资和零售销售均低于预期，因政府加大对债务风险的控制和工厂污染的治理。

德国商业银行商品研究负责人Eugen Weinberg称，冒险情绪很长时间以来一直是铜市场的特点，但他预计不久之后会出现价格调整。

“我们认为价格可能从当前水平出现调整，因为有迹象显示中国需求增长放缓，且大多数利好消息已经被消化。”

伦敦金属交易所三个月期铜收高0.6%，报每吨7,002美元，盘中触及11月1日以来最高的7,015美元。

期铝收高0.9%，报每吨2,132美元，期锌收跌0.1%，报3,233美元，期铅收高1.1%，报2,480美元，期锡收高0.5%，报19,510美元，期镍收高0.9%，报12,035美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)