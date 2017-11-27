金属期市：伦敦期镍重挫近4%，因投资人担心中国需求和金融状况

路透伦敦11月27日 - 伦敦期镍周一大跌近4%，受最大金属消费国--中国对不锈钢的需求减弱、中国借款成本增加和加大对影子银行等高风险融资打击力度等因素打压。

中国股市沪综指周一收创三个月新低，因投资人担心中国借款成本不断上升会殃及企业盈利，且当局降低资产管理行业风险的新动作会打击银行和数百万的小投资人。

“中国的一些报道暗示不锈钢订单正在减少。在过去几周，客户的问题已经从‘电动车产业对镍市场有什么好处？’变为‘中国需求有多差？’”BMO Capital Markets商品研究部门主管Colin Hamilton表示。

“中国第三季生产了很多不锈钢，他们不得不减产。我预计第四季不锈钢产量降幅将相对较大，”他还表示。

镍需求中约三分之二靠不锈钢产业。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收挫3.9%，报每吨11,570美元，稍早触及一周低点11,565美元。

中国发改委上周五称，在政府担心基建支出迅速增长导致债务激增之际，中国将控制地方政府在铁路项目上的投资。

中国国家统计局周一公布，10月规模以上工业企业实现利润总额7,454.1亿元人民币，同比增长25.1%，增速比9月放缓2.6个百分点。

三个月期锌收低1.4%，报3,187美元，稍早触及一周低点3,169.50美元。

三个月期铜盘中触及一个月高位每吨7,024美元，之后扭转升势，收低0.9%，报每吨6,942美元。

必和必拓在智利的Escondida铜矿工会称，工会工人周五结束长达24小时的罢工，但下周可能因公司裁员计划而再次罢工。

期铝收高0.1%，报每吨2,135美元，稍早触及11月初以来最高。期铅收低0.6%，报2,465美元，期锡收高0.1%，报19,525美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)