金属期市：期铜走低，因担忧中国需求和油价下跌

* LME铜库存触及7月以来最低

* 铜市料在可预见的将来恢复供需平衡

* 期铝势将创2016年4月以来最大跌幅

路透伦敦11月29日 - 期铜周三连跌第三日，期铝触及8月中以来最低，因担忧最大消费国中国的需求，以及油价下跌促使投资者卖出。

“市场参与者的避险意愿增强，加之油价走低，和对中国需求挥之不去的担忧，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称，他预计金属价格将会进一步回落。

LME三个月期铜收跌0.7%，报每吨6,760美元，盘中触及11月17日以来最低6,737美元。期铜本周迄今累积下跌3.5%。

期铜跌穿切入位在约6,798美元的50日移动均线。

LME总体铜库存减少4,950吨，至191,725吨，为去年7月以来最低，较9月触及的峰值313,850吨低约40%，支撑价格。

不过，上海期交所铜库存自9月以来增加了约6万吨，缓解了对供应短缺的担忧。

铜企高管表示，尽管矿业公司的供应收紧，且来自全球最大铜矿生产和消费国中国的需求仍然强劲，全球铜市将在可预见的将来恢复供需平衡。

LME三个月期铝收跌1.6%，报每吨2,068美元，盘中触及8月16日以来最低2,053美元。期铝在收盘后的交易中，有望创去年4月以来最大单日跌幅。

期铝跌穿切入位在约2,080美元的100日移动均线，引发技术性卖盘，一位交易商称。

油价连跌第三日，市场关注本周的石油输出国组织(OPEC)会议，OPEC和俄罗斯可能在会上将减产协议延长至明年底。

三个月期镍收涨1.5%，报每吨11,520美元。三个月期锌收盘持平在每吨3,157美元。三个月期铅收涨0.3%，报每吨2,435美元。三个月期锡收盘小跌0.1%，报每吨19,525美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)