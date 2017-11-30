金属期市：期铜持稳，本月因担心中国需求放缓下跌

* 中国11月制造业增长提速

* 本月期铜下跌逾1%

* 本月期镍跌幅最大，下跌9%

路透伦敦11月30日 - 期铜周四收盘持稳，因中国制造业数据乐观。但11月下跌逾1%，受中国需求放缓忧虑拖累。

官方发布的采购经理人指数显示，本月中国制造业增长意外提速，尽管政府采取行动治理环境污染，和房地产市场冷却。

“前夜出炉的官方PMI数据略高于预期，所以市场反响不错，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen称。“中国增长是否能持续有一些不确定性，这是市场受这些关键数据影响的原因。”

本月，期镍在工业金属中跌幅最大，在10月劲扬后急挫逾9%，因交易员认为，对电动汽车需求增长的预期过度。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收于每吨6,762美元，基本持平于前日，但11月月线下跌1.2%。

周四的数据显示，LME铜库存再减少3,200吨，达到2016年7月以来最低的188,525吨。

LME期镍收跌3.6%，报每吨11,110美元，为七周低位。

LME期铝收跌1%，报每吨2,048美元，稍早触及三个半月低位的2,039美元。11月下跌5.2%，为去年5月以来的最大月度跌幅，但仍有望创2009年以来的最大年度涨幅。

LME期锌基本持平于每吨3,156美元，期铅收高1.4%，报2,470美元。11月，锌价走低3.5%，铅价下跌2.3%。

锡价CMSN3>今日收高0.4%，报19,600美元，本月收高1.2%。(完) (编译 刘静；审校 母红)