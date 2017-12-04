金属期市：伦敦期镍受中国钢铁期货大涨带动，但美元走强限制升幅

路透伦敦12月4日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍周一上涨，受中国钢铁期货触及三个月高位提振，但美元走强限制了升幅。镍主要用于生产不锈钢。

周一上海期货交易所钢铁矿石合约大涨，因中国政府下令减产以降低污染，导致部分工厂供应吃紧。

不过Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，价格上涨可能不会持续很久，因中国在冬季雾霾高峰期削减钢铁生产，最终会导致镍需求减少。

LME三个月期镍收高0.8%，报每吨11,385美元，在触及日高11,470美元后缩减涨幅。

Capital Economics预计镍价今年收报10,750美元，11月1日镍价触及两年峰值13,030美元后已经回落了12%。

Bain还表示，其他金属也可能出现进一步小幅回落。

“市场有大量投机，我们认为对中国需求的强度过分乐观了。”她表示，“目前有明显迹象显示经济正在降温，特别是金属密集型产业。”

美国参议院周末通过税改议案后，美元反弹，打压金属市场。

LME三个月期铜跌0.1%，报每吨6,826美元。

期铝跌0.3%，报2,069美元。期铅下挫1.5%，收报每吨2,507美元，早盘触及七周来最高的2,560美元。

三个月期锌大跌2.2%，报每吨3,178元，期锡上扬0.4%，报19,525美元。(完) (编译 李军;审校 刘静)