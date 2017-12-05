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金属期市：期铜重挫逾4%并触及两个月低位，因美元走强和库存增加
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2017年12月5日 / 晚上6点27分 / 更新于 15 小时前

金属期市：期铜重挫逾4%并触及两个月低位，因美元走强和库存增加

1 分钟阅读

    路透伦敦12月5日 - 期铜周二录得两年来最大单日跌幅，价格触及两
个月最低水平，因库存增加，美元受美国减税预期提振走强。
    
    指标期铜       收跌4.2%，报每吨6,542美元，盘中触及10月5日以
来最低的6,533.50美元。主要用于电力系统和建筑行业的铜今日录得2015
年7月以来最大单日跌幅。
    
    “美元本周走强，我们看见以美元计价的金属价格承压，”FOREX.co
m分析师Fawad Razaqzada称。
    
    一位交易员称，市场有传闻称，铜需求将减弱，因库存充裕，下一个
支撑位预计是6,440-6,480美元。
    
    美元指数      连续第二日持坚，因围绕美国税改的乐观情绪犹在。
    
    给期铜价格带来进一步压力的是伦敦金属交易所(LME)注册仓库铜库
存增加。铜库存MCUSTX-TOTAL增加10,650吨，至192,550吨。
    
    受新订单增长的拉动，中国11月财新服务业PMI继续小幅回升，至三
个月高点，显示服务业延续扩张步伐。            
    
    Razaqzada表示，相比上周五不及预期的制造业数据而言，服务业数
据对金属价格影响较小。
    
    指标LME期铝       下跌0.8%，报每吨2,052美元。
    
    期锌       下跌2%，报每吨3,112美元，期铅       收跌0.3%，报2
,500美元，期锡       收盘持平于19,525美元。
    
    期镍       急挫至近两个月最低，报每吨10,865美元，下跌4.6%。(
完) (编译 刘静；审校 李军)

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