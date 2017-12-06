金属期市：沪铜下跌逾3%，受中国需求担忧拖累

路透北京12月6日 - 上海期铜周三下跌逾3%，尾随伦铜的急跌走势，投资者担心中国明年上半年需求走软，因而获利了结。

分析师表示，除了铜库存增加外，铜价下跌还因市场担心中国年底前流动性收紧，且中国电力行业投资放缓。

“电力投资疲软暗示中国铜需求可能在一段时期内保持疲软，”Argonaut Securities的分析师刘晓慧在报告中说，并称她预计铜价短期内将面临“更多下行压力”。

上海主力期铜早盘一度下跌3.8%，随后缩减跌幅，市场午休时跌3.1%至每吨51,420元人民币(7,774.18美元)，仍可能录得2016年11月来最大单日跌幅。

上海期铜跌破200日移动均线技术位，向市场发出偏空信号。

0441GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上升0.3%至每吨6,561美元，周二下跌4.2%。

上海期镍下跌4%，跟随LME期镍上日下跌4.6%的跌势。

上海期锌跌2.6%至每吨24,750元人民币，期铝跌2.1%。

印尼周二称，计划收购力拓 所持Grasberg铜矿的股权。该铜矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司运营，此举或许能解决三方之间久拖不决的问题。(完) (编译 汪红英/杜明霞；审校 白云/艾茂林)