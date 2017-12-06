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金属期市：期铜在大跌后回稳，其它金属因担忧中国成长放缓走低
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2017年12月6日 / 晚上6点10分 / 更新于 21 小时前

金属期市：期铜在大跌后回稳，其它金属因担忧中国成长放缓走低

1 分钟阅读

路透伦敦12月6日 - 期铜在昨日急跌后周三持稳。其它金属走低，因担忧2018年上半年中国增长可能放缓，且投资者在年底前寻求削减多头头寸。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.1%，报每吨6,550美元，周二重挫4.2%，为2015年7月以来最大单日跌幅。

“铜市仅小幅反弹，但今后，中国冬季生产放缓，加之该国政府有意控制金融风险，可能对铜需求造成负面影响，”丹麦盛宝银行的商品策略部主管Ole Hansen说。

“另外，金属市场的投机头寸偏净多头，因此，如果市场出现避险意愿，那么可能推低价格，因为每年的这个时候需要降低风险敞口，”他补充说。

期锌盘中触及10月中以来最低3,068美元。期镍创10月初以来最低10,755美元。期铝跌至8月初以来最低2,015.50美元。

中国未来几周将有一系列数据公布，预计将显示，全球第二大经济体在11月面临增长压力，因政府加大力度治理工业污染和金融风险。

中国钢期货周三急跌逾3%，近期大涨将价格推升至三个月最高水平，不过，强劲需求和供应吃紧使投资者人气保持乐观。

期锌跌穿100日移动均线，给市场传递出利空信号，期镍在周二跌穿100日移动均线后，一直保持在该均线之下。期镍周二骤降4.6%。

期锌收跌0.9%，报每吨3,085美元。期铅收涨0.3%，报每吨2,507美元。期锡收跌0.2%，报每吨19,480美元。期镍收跌0.6%，报每吨10,805美元。期铝收挫1.7%，报每吨2,018美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)

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