金属期市：伦敦期铜受低吸买盘带动上涨，但预计涨势脆弱

路透伦敦12月7日 - 伦敦期铜周四上涨，因低吸买家趁近期跌势进场，但分析师预计，因中国需求转弱，期铜有进一步下挫的压力。

“总的趋势仍是逢低买入。市场中仍有一些乐观情绪。”Julius Baer分析师Carsten Menke表示，“但我认为铜价目前在高水准...我们已经看到近期中国房地产开工和销售出现负增长。”

中国仅建筑业对铜的需要都要比欧洲或是美国对铜的需求来得大，Menke称。

伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.2%，报每吨6,564美元，今年迄今铜价大涨19%，周二跌至10月10日来最低的6,507.50美元。

Julius Baer对三个月铜价预估为6,000美元。

三个月期铝跌0.4%，报每吨2,010美元，盘中触及四个月低点1,998.50美元。确认跌穿切入位在2,000美元的200日移动均线可能为进一步下挫打开通道。

三个月期镍攀升2.2%，收报每吨11,045美元，在触及两个月新低10,740美元后反弹。

巴西矿商Vale SA周三下调未来五年镍产量预估，给市场带来一些支撑。

期锌升0.2%，报每吨3,090美元，期铅下挫3%，报每吨2,433美元。期锡收跌0.3%，报每吨19,425美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)