金属期市：伦敦期铜上涨，受中国需求增强的前景带动

* 中国11月未锻轧铜及铜材进口量大增

* 中国铝出口增加，令投资人担心

路透伦敦12月8日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周五上涨，此前数据显示中国铜进口跳增，助燃了对中国这一最大金属消费国需求增强的预期，但美元上涨令铜价涨幅受限。

三个月期铜收高0.1%，报每吨6,571美元，盘中高见6,674.50美元。

中国11月未锻轧铜及铜材进口量环比增加40%以上，表明冬季限产措施推高了进口。

“因中国10月份有黄金周，所以11月的数据并不令人意外，但确实缓和了对需求的担忧。”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke表示。

“中国的需求仍是铜市关注的焦点...我们认为会有一些来自中国房地产市场的不利因素，迹象显示楼市在放缓。”

中国10月售楼面积同比减少6.0%，9月降幅为1.5%，这是2015年头两个月来最大的降幅。

中国今年前11个月未锻轧铜进口达424万吨，同比减少5%，但11月精炼铜进口增加0.1%，至178万吨的纪录新高。

全球铜需求中近半数靠中国，今年全球铜需求量约2,300万吨。

美元走强令以美元计价的金属对非美国公司而言更为昂贵。美元指数上涨，势将录得近六周最大单周升幅。

铜价支撑位在6,500美元，接近周二低点，阻力位在100日移动均线切入位6,670美元。

三个月期铝收高0.1%，报每吨2,011美元，但11月初来已经下挫了近10%，因担心中国铝出口增加。

期锌跌0.2%，报每吨3,083美元，期铅收高0.6%，报每吨2,448美元。期锡收高0.1%，报每吨19,450美元。三个月期镍下挫0.9%，收报每吨10,950美元。(完) (编译 李军; 审校 刘静)