金属期市：期锌上扬，因嘉能可维持2018年产量预估不变

路透伦敦12月12日 - 期锌周二上涨，之前矿商和贸易行嘉能可维持明年产量预估不变，令市场失望。投资者之前普遍押注该公司将恢复更多产能。

嘉能可告诉投资者，将在2018年上半年重启Lady Loretta矿场，但补充说，预计明年锌产量将从今年的110万吨小幅降至约109万吨。

嘉能可预计，2019年的锌产量将增至116万吨。

“嘉能可的产量预估仍对锌市十分有利。市场原本预计短期供应的增幅会更大，”ING的商品策略师Warren Patterson说。

不过，他补充说，ING预计明年全球锌供应将会增加，因澳洲和南非的产能会增加。

LME三个月期锌收涨1%，报每吨3,157美元。

电池生产商的季节性需求强劲，矿场关闭导致供应收紧，以及LME库存不断减少，预计将会继续支撑铅价。期铅近期触及六年高位。

三个月期铅收涨1.2%，报每吨2,517美元。

美元兑一篮子货币周二攀升至三周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始为期两天的政策会议，市场普遍预计会议结束时将会升息。

中国的汽车销售和贷款数据直指消费者信心改善。中国的工业金属消费占全球消费量的约一半。

三个月期铝收跌0.3%，报每吨2,016美元。三个月期铜收挫0.1%，报每吨6,663美元。三个月期镍回落1.6%，报，收报每吨11,065美元。三个月期锡收跌1.2%，报每吨19,165美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)