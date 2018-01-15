金属期市：期锌升至10年高位，基本金属普涨

* 金属价格上涨，因美元跌至三年低位

路透伦敦1月15日 - 锌价周一再次触及10年高位，基本金属全线反弹，因欧洲央行可能开始缩减刺激政策的预期提振欧元升至三年高位，美元受累走低。

美元持续走低令以美元计价的资产对其它货币持有者来说更便宜。

“美元是推动今日走势的原因，”荷兰安置银行分析师Warren Patterson称，“看一下金属市场的投机头寸，如果我们继续看到利好的经济数据和强劲的制造业数据，仍然有进一步上涨的可能性。”

对供应可能短缺的担忧，以及可供应市场的注册仓单库存再次下降，扶助支撑锌价。

“至少今年上半年，锌市供应仍会相当紧张，”Patterson称。

三个月期锌收高1.2%，报每吨3,423美元，稍早触及2007年8月以来最高的3,440美元。

期铜升1.4%，报每吨7,210美元。价格自12月底以来一直在7,070-7,315美元区间浮动，主要由于中国需求强劲。

铝价收高0.6%，报每吨2,227美元。12月底，铝价触及逾四年最高的2,290.50美元，部分因为主要生产国--中国的产量下降。

期镍涨1.1%，报每吨12,860美元；期锡收跌0.1%，报20,300美元，离开了稍早触及的三个月高位20,350美元；期铅涨 1.5%，报每吨2,587美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)