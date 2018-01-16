金属期市：期铜触及三周半低位，镍价急挫逾5%

路透伦敦1月16日 - 基本金属价格周二下滑，期铜和期镍触及多周低位，受美元持稳、对去年末的强劲涨势获利了结，以及农历新年前中国需求减弱的忧虑拖累。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.8%，报每吨7,078美元，盘中触及12月22日以来最低的7,035美元。

期镍收跌2.4%，报12,550美元，盘中急挫逾5%，至12月29日以来最低的12,190美元。

美元指数升0.15%，报90.59，从周一触及的三年低位反弹。美元走强令以美元计价的金属对非美国投资者来说更贵。

“在强劲上涨后我们看见一些获利回吐，上周中国的贸易数据表明，精炼金属进口有些放缓，”ETF Securities商品策略师Nitesh Shah称。

周二，中国铁矿石期货在前日下跌2%后反弹，但中国港口铁矿石库存创纪录高位限制涨幅。

力拓维持2018年51-61万吨矿铜和22.5-26.5万吨精炼铜的产量目标不变，铝产量目标为350-370万吨。2017年铝产量下降1%，矿铜产量减少9%。

LME铜库存自12月初以来攀升了12%，至204,650吨；可用锌库存过去两周急挫38%，至112,850吨。

锌价收跌0.5%，报3,404.50美元，周一触及逾10年最高价；铅价收跌1.3%，报2,554美元；铝价收跌1.7%，报2,189美元；锡价收高0.8%，报20,470美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)