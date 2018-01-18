金属期市：期铜受中国强劲经济数据提振上涨

路透伦敦1月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周四上扬，因中国工业领域的强劲表现扶助带动第四季经济成长，中国为全球最大金属消费国。

指标三个月期铜收高0.6%，报每吨7,076美元，昨日期铜触及四周低点。

“中国建筑市场和工业领域保持了较高的增速，超过人们的预期，”Oxford Economics商品分析师Dan Smith表示。

“几个月前，建筑业数据很差，但近期有所改善，这是提振铜价的重要因素。”

中国国家统计局周四公布，第四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%；2017年全年GDP同比增长6.9%。

中国国家统计局周四还公布，中国2017年全国房地产开发投资同比增长7%，增速低于前11月的7.5%；房屋新开工面积同比增长7%，略高于前11月的6.9%。

美国12月工业生产增幅超出预期，因月底时反常的寒冷天气提振了取暖需求，但制造业产出几无成长，显示工业行业的成长温和。

三个月期铝上涨2.2%，收报每吨2,241美元。期铅大涨2.5%，报2,610美元。期锡跌0.3%，报20,425美元。期锌收高0.3%，报3,376美元。期镍收高0.5%，报12,475美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)