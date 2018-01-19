金属期市：期锌和期铅升至数年高位，受累于供应担忧

路透伦敦1月19日 - 期锌和期铅周五升至数年高位，期铝触及两周峰值，因全球最大金属生产国中国的库存不断减少，且多个城市发布空气污染警告，点燃供应担忧。

金属需求看似强劲，之前公布的数据显示，全球最大金属消费国中国的经济成长七年来首次加速。

“从基本面和技术面来看，价格将会再创新高，”法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar说。

从周五开始，中国主要铝生产省河南省的省会郑州的空气污染警告升至最高级红色，促使当地政府收紧限制包括金属在内的工业产品生产的力度。

河南省济源市也发布了空气污染警报，虽然警报等级周五降至橙色，但对生产的严格限制将延续至1月21日。

LME三个月期铅早盘一度触及2011年8月以来最高2,630.50美元，后回吐涨幅，收盘下跌1.1%，报每吨2,581美元。

本周LME注册仓单铅库存减少1.2225万吨，至8.5万吨，扶助支撑价格。

2014-2016年，全球矿场铅供应减少约50万吨，或10%。Consultancy Wood Mackenzie预计，今年市场供应短缺为11.5万吨，明年为短缺5.6万吨。2017年为短缺11.9万吨。

三个月期锌收盘时没有成交，买入价最后上涨1.2%，报每吨3,416美元，盘中触及2007年以来最高3,444美元，本周有望连涨第六周。

LME注册仓单锌库存减少24,175吨，至9.84万吨。LME和上海期交所库存总计约为26万吨，低于2017年初的58万吨。

其他金属方面，期铝收跌1%，报每吨2,219美元，稍早触及1月2日以来最高2,270.50美元。

期铜收跌0.5%，报每吨7,041美元。期镍收高2%，报每吨12,720美元。期锡收涨0.9%，报每吨20,600美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)