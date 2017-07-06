金属期市：期铝升至5月底以来最高，因对中国供应感到忧虑

* 铝价阻力位在1,970美元，支撑位在1,910美元

路透伦敦7月6日 - 铝价周四升至五周高位，因对主要生产国中国的供应忧虑升温，市场传闻称，国内冶炼厂将被迫关停。

伦敦金属交易所(LME)指标期铝升0.8%，报每吨1,944美元，稍早触及5月30日以来最高的1,948美元。

“对中国铝产能的调查仍在继续，还未获得中央政府的批准，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke称。

“主要是与污染有关，铝生产需要许多能源，在中国这些能源来自于煤电厂，他们想从供应端进行控制。”

根据国际铝业协会(IAI)，去年中国铝产量约为5,900万吨，占全球总产量的55%。

技术面上，交易员称铝的上行走势在约1,970美元将面对阻力，在100日和55日移动均线汇合处的1,910美元有强劲支撑。

美元走软扶助提振工业金属市场人气。

未来几日内，中国将发布工业生产、投资、贷款和房地产数据，可以从中得到中国对基本金属需求的线索，中国的工业金属消耗量约占全球的一半。

期铜收高0.2%，报5,851美元；期锌收高0.2%，报2,786美元；期铅收高0.8%，报2,284美元；期锡收高1.1%，报19,900美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)