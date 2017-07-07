金属期市：铝价从五周高位回落，因供应仍强劲

路透伦敦7月7日 - 铝价周五下跌，受获利回吐打击，且有迹象显示，尽管担心中国产能下降，但供应仍强劲。

铝价周四触及五周高位后市场出现获利回吐，分析师称，全球供应仍充裕，抵消了对中国供应的忧虑。今年稍早，中国要求28个城市的钢铁和铝生产商在冬季减产，以减轻北京严重的雾霾状况。

“我们一直看重中国削减产能消息的影响，但近期有很多铝供应，中国出口大增，全球的溢价开始承压，”麦格理的Vivienne Lloyd称。

伦敦金属交易所(LME)指标期铝下跌0.7%，报每吨1,930美元，周四触及5月30日以来最高的1,948美元。

交易所数据显示，上海期交所监管的仓库AL-STX-SGH铝库存较上周五增加1,006吨，至433,548吨，为2013年5月以来最高。

期铜下跌0.4%，报每吨5,828美元。

美元全线上涨，此前发布的报告显示，6月美国经济创造的就业岗位多于预估和前月，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持在今年至少再升息一次的轨道上。

三个月期镍收跌1.7%，报每吨8,920美元，稍早触及两周低位的8,910美元。

期锌收高0.3%，报2,793美元，期铅收高0.5%，报2,296美元，期锡收跌1.7%，报19,565美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)