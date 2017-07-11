金属期市：期铜反弹，因库存停止增长和智利矿场将举行罢工

路透伦敦7月11日 - 铜价周二上涨，自6月底以来给价格带来重压的库存快速增加的情况暂停，智利一矿场工人投票进行罢工，引发了供应忧虑。

作为不锈钢原料的镍也上涨，此前中国螺纹钢期货上涨至三年半高点，锌价升至3月以来最高水平。

“铜需求仍然强劲，市场对库存增加反应过度了，”荷兰银行分析师Casper Burgering称，他还表示，中国的汽车销售、建筑和制造业产出仍稳固。

但Capital Economics分析师Caroline Bain称，长期来看，中国和美国的经济增长可能会放缓，升息会推高美元，令基本金属对外国货币持有者来说更贵。

“我们预计，大部分金属价格会从现在水平下跌，”她在路透全球基本金属论坛上表示。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.9%，报每吨5,875美元，稍早升至5,886美元。

铜价自6月底以来下跌了近3%，因LME注册仓库铜库存增加了三分之一，表明供应充裕。周二，库存减少225吨，至319,750吨。

智利的Zaldivar铜矿工人投票支持罢工，此前与公司之间的谈判失败。附近的Centinela铜矿也在就罢工进行磋商。两家矿场去年铜产量总计为34万吨。

钢价升高帮助将指标LME三个月期镍推高1.3%，报收9,130美元。

期锌收高1.4%，报2,820.50美元，盘中触及3月31日以来最高的2,826美元。

期铝收高0.2%，报每吨1,900美元，期锡收跌0.5%，报19,775美元，期铅收跌0.7%，报2,305美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)