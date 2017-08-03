金属期市：期铜持于两年高位附近，因中国需求强劲

路透伦敦8月3日 - 期铜周四守在两年高位附近，镍价连续第10日上升，受助于主要消费国--中国需求增强的预期，且美元下跌，但升幅受到获利回吐的限制。

虽然升势有所放缓，但“基本面仍强劲，我们看见经济数据确实没有显示出实质性的疲态，”ETF Securities分析师Nitesh Shah称。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收盘持平在每吨6,352美元，接近周一触及的两年高位6,430美元，自6月初以来铜价上涨了14%。

周四发布的一项调查显示，7月中国服务业增长放缓，但稍早发布的数据显示，制造业强劲增长，支撑了对金属的需求。

美国工厂新订单录得八个月来的最大增幅，预计制造业将继续温和增长。

LME镍价收高0.3%，报每吨10,380美元，为连续第10日上涨，此前触及四个月高位的10,445美元。

中国不锈钢加工厂需求增加的预期，以及主要镍矿出口国菲律宾减少供应的忧虑，提振了镍价。

美元接近15个月低位，推升了对以美元计价的金属的需求，因对其它货币持有者来说更便宜。

期铝收跌0.5%，报1,916美元；期锌收跌0.3%，报2,792美元，期铅收高0.6%，报2,367美元，期锡收高0.3%，报每吨20,650美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)