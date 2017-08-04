金属期市：期锌上涨，因中国钢价急升至新高

路透伦敦8月4日 - 锌价周五收高，受助于中国钢价再次急升，且投资者因锌供应短缺仍看多锌价。

但在强劲的美国就业报告将美元推升至一周高位后，锌价缩小涨幅，其它金属也承压降至平盘之下。

中国钢筋期货价格周五跳升4%，至四年最高，反映出中国企业对钢筋的需求强劲。

锌价通常会受到钢价的影响，因其最大的用途是生产镀锌钢。

麦格理分析师Vivienne Lloyd称，部分投资者对看多锌价变得谨慎，因尽管去年关停了一批锌矿，但中国6月产量环比意外增长17%。

“这令人们想知道，锌产量下降的预期是否过于乐观，事实上，中国冶炼厂的产能仍高于预期，”她称。

伦敦金属交易所(LME)指标期锌收高0.7%，报每吨2,812美元，前日下跌0.3%。

美国雇主7月新增就业岗位超过预期，并提高员工薪资，这是劳动力市场供应紧蹙的迹象，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布其开始缩减庞大资产负债的计划表扫清道路。

在7月就业数据和有关税改的言论发布后，美元兑一篮子主要货币有望录得今年以来最大单日涨幅。

期铝收跌0.3%，报每吨1,910.50美元。期铜收高0.3%，报每吨6,372美元，期铅收跌0.3%，报2,361美元，期镍下跌1.3%，报10,250美元，期锡收跌0.7%，报20,510美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)