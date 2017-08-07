金属期市：期铜触及两年高位，受中国增长预期提振

路透伦敦8月7日 - 铜价周一触及两年高位，因中国钢和铁矿石价格急升，擦亮世界最大金属消费国--中国的增长和工业需求前景。

中国钢筋价格最多急升7%至逾四年最高，因预期中国加大限产力度可能令冬季供应减少。

“这是中国利多人气，以及投资者认识到去年市场已实现平衡两个因素共同作用的结果，”，伯恩斯坦分析师Paul Gait称，“供应受扰限制了对市场供需平衡的判断出错误的可能性。”

“诚然，钢价和铁矿石价格上涨更多的是与削减产能有关，但中国削减产能是处在寻求确保工业商品价格健康发展的大背景下，中国政府促成长、促通胀的政策对铜价有利。”

伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.7%，报每吨6,414美元，稍早跳升至6,447.50美元，为2015年5月以来最高。

铝价收高2.8%，报每吨1,964美元，为5月底以来最高。上海期铝价格触及2013年1月以来最高，因预计主要生产国--中国将关停部分铝生产厂。

镍价收高1.5%，报10,400美元。锌价收高1.6%，报2,858美元，稍早触及3月以来最高2,890美元。锡价收高0.4%，报每吨20,600美元，铅价持平于2,361美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)