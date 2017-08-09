金属期市：铝价升至2014年以来最高，受中国减少产能消息驱动

* 中国开始第四轮环境检查

* 美朝紧张局势打压美元

路透伦敦8月9日 - 期铝价格周三升至逾两年最高，受主要生产国--中国为治理环境污染而削减产能的预期提振，美元下跌也给价格上涨提供了支撑。

伦敦金属交易所(LME)指标期铝因获利回吐下跌0.1%，收报2,027.5美元， 稍早触及2014年11月以来最高的2,043美元，今年铝价上涨了约20%。

“铝价上涨与减少产能和环境监管收紧有关，昨天山东省宣布的削减产能规模超过预期，”中银国际大宗商品策略部主管付晓称。

“与供应侧改革有关，给其它金属也带来普遍的外溢效应，铜市和整个市场的多头头寸都增加。”

中国山东省下令关闭321万吨炼能，政府在声明中称，检查结果显示，该省321万吨产能属于未经许可建设的非法产能。

中国环境部称，开始对包括山东在内的八个省份和地区进行第四轮环境检查。

美元下跌整体上提振了工业金属价格。美元承压，此前朝鲜(北韩)称，考虑导弹打击关岛。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。

期铜收跌0.4%，报6,455美元，因基金锁定利润，稍早触及2014年12月以来最高的6,515美元。今年铜价已上涨约17%，因预期主要消费国中国的需求增加。

锌价涨0.2%，报2,931.5美元，铅价下滑1.4%，报2,350美元，锡价持平于20,205美元，镍价涨1.1%，报每吨10,750美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)