金属期市：镍价下跌，因投资者寻求避险并锁定利润

路透伦敦8月11日 - 镍价和其它基本金属价格周五急挫，因朝鲜半岛关系紧张促使投资者规避风险资产，并在价格近期上涨后锁定利润。

美国总统特朗普对朝鲜发出了新的威胁，称美国的武器“已经准备就绪”，而朝鲜指责特朗普令朝鲜半岛走向核战边缘。

“今天地缘政治局势加剧，加上可能有些获利回吐，”Capital Economics首席商品策略师Caroline Bain称。

“金属的涨势不错，受到近期中国良好数据支撑，但我觉得有点过头。”

Bain称，工业金属价格可能需要约10%的回调，才能重回平衡。

伦敦金属交易所(LME)期镍价格今日跌幅最大，全日下跌3%，报10,660美元。过去一个月镍价格升了近25%，周四触及四个月高位。

三个月期锌下跌1.4%，报2,896.50美元，但本周收高3%，为6月底以来的最大周度升幅。期铅下跌1.7%，报2,327美元。

期铝逆市上扬0.3%，报每吨2,042美元，本周升近7%，为2012年9月以来的最大周度升幅。

期铜下跌0.2%，报6,411美元，因有迹象显示，中国的实货需求下降。

期锡下跌0.1%，报20,305美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)